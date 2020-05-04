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Игорь Шалимов: для придурков! Все хотят быть одним из мушкетёров! Но если нет, то майдан

Игорь Шалимов: для придурков! Все хотят быть одним из мушкетёров! Но если нет, то майдан
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов опубликовал видео, на котором мужчина дарит крупные суммы денег работниками ресторана быстрого питания.

«Для придурков! Все хотят быть одним из мушкетёров! Но если нет, то майдан», — написал Шалимов в своём «инстаграме».

Шалимов возглавил «Ахмат» в сентябре 2019 года. Под его руководством грозненский клуб, набрав в 22 матчах 20 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В настоящее время турнир приостановлен угрозы распространения коронавируса. Кроме того, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, из-за приостановлены. Приостановлено также проведение матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.

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