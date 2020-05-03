Игорь Шалимов: каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Ради чего вам помогать?

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, в котором высказался о людях, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней.

«Сейчас проснулся… Магазин, метро, троллейбусы, автобусы — всё работает. Те, кто делают важные вещи для нас, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Выбирай тогда другую профессию.

Давайте начнём с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Каждый, кто сегодня ноет, живёт лучше, чем бомж. Вопрос — ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?" — сказал Шалимов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Шалимов в «Инстаграме» вступил в полемику с одним из пользователей на тему президента Российской Федерации Владимира Путина.