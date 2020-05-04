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Бышовец сравнил ситуацию Шалимова с историей Собчак

Бышовец сравнил ситуацию Шалимова с историей Собчак
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание наставника «Ахмата» Игоря Шалимова о россиянах.

«По моему мнению, такая категоричность имеет право на существование. Зная его, думаю, Шалимов имел в виду тех, кто спекулирует на ситуации с самоизоляцией и пользуется теми, кто действительно испытывает финансовые проблемы — пенсионерами, инвалидами. К сожалению, таких нечестных людей очень много и они ничем не брезгуют, это происходит сплошь и рядом. А действительно нуждающиеся ведут себя достойно. Порядочный человек останется таковым в любой ситуации.

Чтобы кого-то критиковать, нужно на это иметь моральное право. Ситуацию с Шалимовым я бы сравнил с историей, когда Ксения Собчак заявила о том, что деньги не стоит давать беднякам, потому что они их прожрут. Конечно, отдавать деньги богатым тоже неправильно, потому что у них они уйдут на яхты и виллы. Но деньгами необходимо уметь распоряжаться, вне зависимости от твоего финансового положения», — цитирует Бышовца «RT на русском».

Ранее Шалимов, говоря о просьбах людей к государству поддержать их в период нерабочих дней и самоизоляции, заявил следующее: «Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Выбирай тогда другую профессию. Каждый, кто сегодня ноет, живёт лучше, чем бомж. Вопрос — ради чего вам помогать?»

Видео доступно на «Чемпионате».

Игорь Шалимов объяснил своё высказывание про россиян-дармоедов
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