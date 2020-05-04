Игорь Шалимов объяснил своё высказывание про россиян-дармоедов
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал своё высказывание про россиян.
«Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И ещё, если я говорю серьёзно и в маске, то это не значит, что я не шучу», — приводит слова Шалимова Sport24.
Ранее специалист, говоря о просьбах людей к государству поддержать их в период нерабочих дней и самоизоляции, заявил следующее: «Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Выбирай тогда другую профессию. Каждый, кто сегодня ноет, живёт лучше, чем бомж. Вопрос — ради чего вам помогать?»
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее с критикой в адрес Шалимова выступил известный блогер Василий Уткин.
Кадырова призвали «уволить и сделать бомжом» Шалимова из-за критики россиян
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