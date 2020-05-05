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«Челси» и «Манчестер Сити» хотят купить Бубакара Камара

«Челси» и «Манчестер Сити» хотят купить Бубакара Камара
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» заинтересованы в приобретении защитника «Марселя» Бубакара Камара. Оба клуба планируют побороться за 20-летнего француза в ближайшее трансферное окно, сообщает Le10sport.com.

Стоимость Камара оценивается в € 27 млн. Контракт футболиста с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2022 года. По информации издания, Бубакар всем доволен в нынешней команде и не планирует её покидать.

В сезоне-2019/2020 Камара забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах французской Лиги 1. Ещё 1 гол защитник записал в свой актив в 3 встречах Кубка Франции.

«Марсель» завершил нынешнюю кампанию на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем сезоне команда Андре Виллаш-Боаша выступит в Лиге чемпионов.

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