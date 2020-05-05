«Челси» и «Манчестер Сити» хотят купить Бубакара Камара
Лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» заинтересованы в приобретении защитника «Марселя» Бубакара Камара. Оба клуба планируют побороться за 20-летнего француза в ближайшее трансферное окно, сообщает Le10sport.com.
Стоимость Камара оценивается в € 27 млн. Контракт футболиста с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2022 года. По информации издания, Бубакар всем доволен в нынешней команде и не планирует её покидать.
В сезоне-2019/2020 Камара забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах французской Лиги 1. Ещё 1 гол защитник записал в свой актив в 3 встречах Кубка Франции.
«Марсель» завершил нынешнюю кампанию на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции. В следующем сезоне команда Андре Виллаш-Боаша выступит в Лиге чемпионов.
Кевин Де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити» из-за еврокубковых санкций
Читайте также
- 5 мая 2020
-
10:33
-
10:30
-
10:07
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:25
-
08:50
-
08:25
-
08:00
-
07:19
-
06:22
-
06:03
-
05:42
-
05:25
-
04:35
-
04:28
-
03:57
-
03:24
-
02:34
-
02:04
-
01:30
-
00:55
-
00:45
-
00:23
-
00:16
-
00:06
- 4 мая 2020
-
23:46
-
23:42
-
23:26
-
23:26
-
22:52
-
22:40
-
22:37
-
22:20
Партнерский контент