Кевин Де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити» из-за еврокубковых санкций

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне дал понять, что его будущее в клубе во многом будет зависеть от решения Спортивного арбитражного суда, где «горожане» оспаривают отстранение из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Я просто жду. В клубе сказали, что подадут апелляцию. Они почти на сто процентов уверены, что правы в этой ситуации. Хочу увидеть, что случится. Доверяю своей команде. Когда заявление будет сделано, я всё обдумаю. Два сезона без еврокубков — это много. Если бы речь шла об одном годе, я бы посмотрел.

Думаю, Хосеп Гвардиола до конца доработает свой контракт. Но моё решение не будет зависеть от него. Я уже работал с другими тренерами. В последние годы многие клубы интересовались мной, но я счастлив в «Сити». Я выступаю за одну из лучших команд в мире», — приводит слова Де Брёйне HLN.

Напомним, УЕФА на два года отстранил «горожан» от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы за финансовые махинации.