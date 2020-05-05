Кирилл Панченко рассказал историю прадеда, который освобождал Белград

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко от имени своего прадеда рассказал, как тот помог освободить Белград во время Великой Отечественной войны.

«Я не чувствовал боли. Шум выстрелов то утихал, то раздавался с новой силой. От этого я периодически приходил в себя. Шёл март 43-го. В очередном бою подо мной убили лошадь, а я был ранен. Мне прострелили руку и ногу, а при падении ещё и получил перелом бедра. Кровь хлынула по телу, и так я пролежал всю ночь, пока не нашла меня санитарная команда. «Живой!» — это слово вернуло меня из забытия. Остаться в живых мне помогла случайность. Была ранняя весна, и после падения с лошади я вмёрз в лужу. Лёд остановил кровотечение. Это меня и спасло.

В госпитале Омска я провёл два месяца, а уже летом пополнил учебный полк. Там я прошёл курсы механика-водителя танка. Как раз в это время с конвейера в Челябинске сошли новенькие Т-34. Их эшелонами отправляли на фронт. Мы шли всю ночь, и каждый из нас получил такую дозу адреналина, местами гусеница танка свисала над пропастью. Наш батальон в количестве 100 танков продвигался по узкой горной дороге. Мы шли на Белград в обход через Карпаты.

Югославская столица была очень сильно укреплена немцами. Командование приняло решение застать врага врасплох. Утром мы ворвались в Белград с другой стороны города. Там нас никто не ждал. За эту операцию я получил награду — Орден Красной Звезды. Панченко Иван Никифорович, участник Великой Отечественной войны, мой прадед», — сказал Панченко.

Видео можно посмотреть на канале «Динамо» в YouTube.