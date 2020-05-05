Ходорковский раскритиковал Шалимова за слова о россиянах-дармоедах

Один из богатейших бизнесменов России Михаил Ходорковский поделился мнением о высказываниях главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова. Ранее Шалимов заявил, что лишь «дармоеды» могут просить у государства деньги во время пандемии коронавируса.



«В этом высказывании всё прекрасно: и сравнение уровня жизни граждан с бомжами, и слова про помощь народу из народных денег, как про благодеяние, и предложение «отгрузить» что-нибудь взамен, и собственное место работы чувака, оплачиваемое теми самыми народными деньгами…



Ещё о Шалимове. Человек получает 40 млн рублей в год из налогов российских граждан, выделяемых как субсидии Чечне. Работает настолько плохо, что его клуб занимает последнее место. При этом заявляет тем самым гражданам, что они не получат свои налоги назад, пока не станут бомжами», — написал Ходорковский на своей странице в «Твиттере».

Игорь Шалимов удалил страницу в «Инстаграме»