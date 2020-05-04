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Игорь Шалимов удалил страницу в «Инстаграме»

Игорь Шалимов удалил страницу в «Инстаграме»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов удалил свою страницу в «Инстаграме».

Ранее Шалимов на своей странице в социальной сети опубликовал видео, в котором заявил, что лишь «дармоеды» могут просить у государства деньги во время пандемии коронавируса. Позже Шалимов удалил видео с критикой россиян, отметив, что людям нужно дружить с юмором.

«Только что я полностью удалил «Инстаграм», потому что завтра, 5 мая, вылетаю в Грозный и приступаю к работе. Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про неё забуду уже завтра, если не сегодня вечером», — приводит слова Шалимова Metaratings.

Шалимов возглавил грозненский «Ахмат» в сентябре 2019 года. Под руководством специалиста грозненский клуб, набрав в 22 матчах 20 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Из-за угрозы распространения коронавируса сезон в чемпионате России в настоящее время приостановлен.

Игорь Шалимов удалил скандальное видео с критикой россиян
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