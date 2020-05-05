Бывший форвард «Тоттенхэма» Дефо продаёт свой разбитый Range Rover за € 60 тыс.

Нападающий «Рейнджерс» Джермейн Дефо на аукционе eBay выставил на продажу свой разбитый Range Rover модели Sport SVR Urban, сообщает The Sun.

По данным источника, футболист оценил автомобиль в € 60 тыс. Дефо попал в аварию в сентябре 2019 года. Вместе с форвардом в автомобиле находилась его подруга. Ни Дефо, ни девушка в ДТП не пострадали.

Дефо перешёл в «Рейнджерс» в январе 2019 года из «Борнмута» на правах аренды. В нынешнем сезоне 37-летний форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Шотландии (в 11 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей. Контракт игрока с «Борнмутом» действует до лета 2020 года. Ранее он играл за «Вест Хэм Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Портсмут», «Торонто» и «Сандерленд».