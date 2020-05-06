Врач «Сельты»: Смолов прилетел в Испанию из страны, которая не опасна в плане коронавируса

Врач «Сельты» Гарсия Кота отметил, что не испытывает беспокойства в связи с возвращением нападающего Фёдора Смолова в Испанию.



«Смолов прилетел из страны, которая не опасна в плане коронавируса. Ему предстоит пройти некоторое тестирование, поэтому нам понадобится несколько дней. Будем держать ситуацию под контролем. Мы не сможет добиться полного отсутсвия рисков, даже имея на руках вакцину от коронавирусной инфекции», — приводит слова Коты El Desmarque.



Напомним, накануне Смолов вернулся в Испанию из России. Сообщалось, что форвард пропустит старт тренировочного процесса, так как ему предстоит пройти двухнедельный карантин.



Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).

Смолов и другие игроки «Сельты» пройдут тестирование на коронавирус