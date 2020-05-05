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Смолов и другие игроки «Сельты» пройдут тестирование на коронавирус

Смолов и другие игроки «Сельты» пройдут тестирование на коронавирус
Футбол / Испания 0

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники «Сельты» пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию завтра, 6 мая, сообщается на официальном сайте испанского клуба.

В ближайшее время клуб сообщил, в каком формате и когда будут возобновлены тренировки футболистов. Ранее игрокам в Испании разрешили вернуться к тренировкам с 4 мая.

В составе «Сельты» на правах аренды выступает российский нападающий Фёдор Смолов. Накануне он вернулся в Испанию из России. Сообщалось, что форвард пропустит старт тренировочного процесса, так как ему предстоит пройти двухнедельный карантин.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 253 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек.

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