Смолов и другие игроки «Сельты» пройдут тестирование на коронавирус

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники «Сельты» пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию завтра, 6 мая, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
В ближайшее время клуб сообщил, в каком формате и когда будут возобновлены тренировки футболистов. Ранее игрокам в Испании разрешили вернуться к тренировкам с 4 мая.
В составе «Сельты» на правах аренды выступает российский нападающий Фёдор Смолов. Накануне он вернулся в Испанию из России. Сообщалось, что форвард пропустит старт тренировочного процесса, так как ему предстоит пройти двухнедельный карантин.
Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Испании. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 253 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,2 млн человек.
- 5 мая 2020
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