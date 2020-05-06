Кике Сетьен — о самоизоляции: тренируемся вместе с женой, она в отличной форме

Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен рассказал, как проводит время на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Я тот человек, который быстро приспосабливается к обстоятельствам, реальность важнее всего. Когда вспоминаешь, что миллионы людей заперты в квартирах в 50 квадратных метров по 6-8 человек в одном помещении и совершенно без наших условий, воспринимаешь ситуацию иначе.

Конечно, бывает, что я скучаю по морскому воздуху, лужайке, пространству для бега и прогулок, но я хорошо справляюсь с обстоятельствами. Я тренируюсь вместе с женой по роликам на YouTube. Когда я делаю 18 скручиваний на пресс, то больше просто не могу. А вот Роза делает 20. Она в отличной форме», – приводит слова Сетьена Diario Sport.