Вадим Евсеев показал, что ассоциирует с буквой Х

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит. 44-летний специалист дошёл до буквы Х и не сразу смог придумать для неё ассоциацию.

«Ломаю голову над буквой Х. Хабаровск?» — написал вчера Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Спустя 15 часов наставник «Уфы» наконец-то придумал ассоциацию и опубликовал новый пост, разместив фотографию со знаменитого матча с Уэльсом за путёвку на чемпионат Европы 2004 года.

«Буква Х моего алфавита… Без вариантов», — написал Вадим.

Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

Напомним, в 2003 году россияне обыграли валлийцев со счётом 1:0 и вышли на Евро. Единственный мяч забил Евсеев. После финального свистка защитник выругался в камеру.