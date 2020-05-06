Вадим Евсеев показал, что ассоциирует с буквой Х
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит. 44-летний специалист дошёл до буквы Х и не сразу смог придумать для неё ассоциацию.
«Ломаю голову над буквой Х. Хабаровск?» — написал вчера Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Спустя 15 часов наставник «Уфы» наконец-то придумал ассоциацию и опубликовал новый пост, разместив фотографию со знаменитого матча с Уэльсом за путёвку на чемпионат Европы 2004 года.
«Буква Х моего алфавита… Без вариантов», — написал Вадим.
Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».
Напомним, в 2003 году россияне обыграли валлийцев со счётом 1:0 и вышли на Евро. Единственный мяч забил Евсеев. После финального свистка защитник выругался в камеру.
Вадим Евсеев: рад, что осуществил свою мечту и оставил след в истории «Спартака»
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