Вадим Евсеев: ломаю голову над буквой «Х»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит. Специалист дошёл до буквы «Х», но не смог придумать для неё ассоциацию.

«Ломаю голову над буквой «Х». Хабаровск?» — написал Евсеев в своём «инстаграме».

44-летний Евсеев возглавляет «Уфу» с 2019 года. В нынешнем сезоне башкирский клуб, набрав в 22 матчах 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. От зоны еврокубков клуб отстаёт на девять очков, а зону переходных матчей опережает на четыре очка. В настоящее время чемпионат России из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен. Дата возобновления сезона не определена. Приостановлены также все европейские турниры, кроме первенства Беларуси.