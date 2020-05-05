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Вадим Евсеев: ломаю голову над буквой «Х»

Вадим Евсеев: ломаю голову над буквой «Х»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает вести футбольный алфавит. Специалист дошёл до буквы «Х», но не смог придумать для неё ассоциацию.

«Ломаю голову над буквой «Х». Хабаровск?» — написал Евсеев в своём «инстаграме».

44-летний Евсеев возглавляет «Уфу» с 2019 года. В нынешнем сезоне башкирский клуб, набрав в 22 матчах 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. От зоны еврокубков клуб отстаёт на девять очков, а зону переходных матчей опережает на четыре очка. В настоящее время чемпионат России из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен. Дата возобновления сезона не определена. Приостановлены также все европейские турниры, кроме первенства Беларуси.

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