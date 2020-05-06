Чемпионат Казахстана по футболу может возобновиться в конце мая

Казахстанская Премьер-лига планирует провести матчи 3-го тура уже 31 мая. Это станет возможным в случае отмены режима чрезвычайного положения в стране. Карантин в Казахстане объявлен до 11 мая, но с 4 мая введены послабления режима и многие объекты сферы обслуживания возобновили свою работу, сообщает Meta-ratings.kz.

Клубы чемпионата Казахстана рассчитывают возобновить тренировки в общей группе с 12 мая. На момент приостановки сезона было сыграно два тура, при этом несколько команд успели провести перенесённые встречи 2-го круга.

Казахстанская Премьер-лига сообщила, что 3-й круг чемпионата будет отменён. Кроме того в первой и второй лигах планируется сократить количество туров, чтобы вовремя завершить сезон.

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