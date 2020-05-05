АПЛ рассматривает вариант с сокращением времени матчей

Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор сообщил, что английская Премьер-лига обсуждает вариант, при котором после возобновления сезона-2019/2020 матчи турнира будут длиться меньше 90 минут.
«Мы не можем предсказать будущее, но можем рассматривать различные идеи — больше замен, таймы меньше 45 минут, нейтральные стадионы.
В идеале нужно сохранить честность соревнования, поэтому мы говорили о важности домашних и выездных матчей. Кроме того, у команд должны быть те же составы, что были на момент приостановки кампании.
Есть много моментов, которые нужно проработать, но в первую очередь мы должны убедиться, что сможем доиграть сезон и сможем сделать это в безопасной обстановке», — приводит слова Тэйлора BBC.
АПЛ рассчитывает возобновить нынешнюю кампанию 8 июня.
- 5 мая 2020
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