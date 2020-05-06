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Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата во второй половине мая

Правительство Германии одобрило возобновление чемп
Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата во второй половине мая
Футбол / Германия 0

Нынешний розыгрыш немецкой Бундеслиги будет возобновлён в течение ближайших нескольких недель.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере», правительство Германии одобрило проведение матчей во второй половине мая. При этом точную дату возобновления первенства Бундеслиге позволено выбрать самостоятельно.

Напомним, Бундеслига планировала возобновить сезон 9 мая. Позднее старт был перенесён на 15 мая, однако сегодня появилась информация, что правительство позволит проводить матчи не раньше 22 мая.

Чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире. Единственным местом в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

Турнирная таблица чемпионата Германии
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