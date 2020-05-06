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Вице-президент «Ботафого» Р. Ротенберг предложил Роббену стать игроком бразильского клуба

Вице-президент «Ботафого» Р. Ротенберг предложил Роббену стать игроком бразильского клуба
Футбол / Прочие турниры 0

Вице-президент «Ботафого» Рикардо Ротенберг сообщил, что он хочет видеть в своей команде голландского нападающего Арьена Роббена, который летом 2019 года завершил карьеру.

«Для меня Роббен был лучшим игроком на чемпионате мира в 2014 году. Лучшим признали Месси, так как его команда заняла второе место на турнире. Но Арьен является моим кумиром, я считаю его отличным футболистом.

Я попросил агента Маркоса Лейте помочь связаться с Роббеном. Он связался и поговорил с его агентом. Понимаю, что это будет непростой трансфер. Арьен долгое время не играл и в другом клубе сможет получать раза в четыре больше. Но теперь он знает о нашем интересе», — приводит слова Ротенберга Globo Esporte.

36-летний Роббен за свою карьеру выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию».

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