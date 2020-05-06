Гершкович: Николич в «Локомотиве»? Надо вводить налог на иностранных тренеров

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о возможном назначении сербского тренера Марко Николича на пост наставника московского «Локомотива».



«Есть предложения ввести лимит на качественных тренеров? В своё время была полемика, когда был введён налог на иностранных специалистов. Логика такая – если клуб приглашает выдающегося специалиста, то это большой контракт. И передать мизерный налог не составит труда, а деньги бы пошли на развитие молодых тренерских талантов. Кстати, все деньги тогда на это и шли! Вспомните, какая была череда иностранных тренеров, которые ничего собой не представляют. А как только ввели налог, клубы из второй части таблицы задумались, стоит ли платить по 10 миллионов рублей за непонятного тренера.



Если к нам приезжают топовые тренеры – это благо. Спаллетти, Хиддинк. А какой Николич топовый тренер?! Непонятно, как такой тренер вообще может возглавить «Локомотив». Я был бы двумя руками за то, чтобы ввели налог на иностранных специалистов. Есть же налог на ввоз импортных машин. Это защита рынка труда. Никто не против, если приедет Анчелотти или кто-то такого же уровня. Но пусть платят за него налог.



Я не видел, чтобы хоть какой-то человек, близкий к футболу, написал, что не продлить контракт с Сёминым – это здравая идея. Сёмин не только достояние «Локомотива», но и всего нашего тренерского цеха», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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