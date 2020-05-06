Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бывший игрок «Милана» Кутузов: в Италии есть помощь на семью — € 150 на человека

Бывший игрок «Милана» Кутузов: в Италии есть помощь на семью — € 150 на человека
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Милана» и сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал, как итальянское правительство помогает гражданам во время пандемии коронавируса.

«Помогают даже самым простым фирмам — им выделают € 600. Есть помощь на семью — € 150 на человека, но в сумме на всех до € 600. Только нужно доказать, что нужда действительно есть, предоставить список необходимых документов.

Сложно сказать, что будет дальше. Для экономики происходящее — серьёзный стресс. Если говорить про футбол, то под угрозой даже клубы Серии А, не говоря про низшие лиги, где вообще может быть катастрофа. В Серии С зарабатывать очень сложно, а затраты большие. Некоторые вложились, чтобы выйти в Серию B и отбить потери, но теперь всё остановилось. Отсюда могут быть большие проблемы", — приводит слова Кутузова «Матч ТВ».

Бывший игрок «Милана» Кутузов: в Италии всё закрыто, больницы переполнены
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020