Бывший игрок «Милана» Кутузов: в Италии есть помощь на семью — € 150 на человека

Бывший нападающий «Милана» и сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал, как итальянское правительство помогает гражданам во время пандемии коронавируса.
«Помогают даже самым простым фирмам — им выделают € 600. Есть помощь на семью — € 150 на человека, но в сумме на всех до € 600. Только нужно доказать, что нужда действительно есть, предоставить список необходимых документов.
Сложно сказать, что будет дальше. Для экономики происходящее — серьёзный стресс. Если говорить про футбол, то под угрозой даже клубы Серии А, не говоря про низшие лиги, где вообще может быть катастрофа. В Серии С зарабатывать очень сложно, а затраты большие. Некоторые вложились, чтобы выйти в Серию B и отбить потери, но теперь всё остановилось. Отсюда могут быть большие проблемы", — приводит слова Кутузова «Матч ТВ».
- 6 мая 2020
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