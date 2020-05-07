«Ювентус» готов обменять Бернардески на Дзаньоло

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, «Ювентус» хочет заполучить 20-летнего нападающего «джаллоросси» Николо Дзаньоло и готов включить Бернардески в сделку.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Дзаньоло провёл 18 матчей, в которых стал автором 4 забитых мячей и 1 результативной передачи. На данный момент Дзаньоло восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки колена, который он получил в январе во время матча с «Ювентусом».

Федерико Бернардески перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Фиорентины». Сумма трансфера составила € 40 млн. В текущем розыгрыше итальянского чемпионата Бернардески провёл за туринцев 18 матчей, получил три жёлтые карточки и не забил ни одного мяча.