РФС выступает за возобновление РПЛ, большинство футболистов также хотят доиграть сезон

Как стало известно «Чемпионату» из источников в исполкоме Российского футбольного союза, организация во главе с Александром Дюковым выступает за возобновление сезона Российской Премьер-Лиги.



Также источник сообщает, что вариант с продолжением чемпионата поддерживают большинство футболистов, выступающих в лиге, несмотря на желание руководителей некоторых клубов досрочно завершить сезон.



«Футболисты настроены играть, это необходимо для их профессионального развития. Жаль, что далеко не все руководители клубов поддерживают это абсолютно понятное желание. Мы видим, что многие отрасли экономики работают, функционируют промышленные предприятия, так почему не играть тогда и в футбол при соблюдении всех норм безопасности?» — заявил источник в РФС «Чемпионату».

Сергей Прядкин: возобновление РПЛ 21 июня — приоритетный вариант