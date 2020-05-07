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Шевченко: не могу смотреть сейвы Дудека в финале ЛЧ. Отворачиваюсь, выбрасываю телефон

Шевченко: не могу смотреть сейвы Дудека в финале ЛЧ. Отворачиваюсь, выбрасываю телефон
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко вспомнил незабитые пенальти в финале Лиги чемпионов 2005 года в матче с «Ливерпулем».

«Пару месяцев назад УЕФА в «Инстаграме» выложил сейвы Дудека. До сих пор не могу смотреть этот момент, отворачиваюсь, выбрасываю телефон. Не могу. Ты знаешь чемпиона, который не испытывал разочарования в жизни? В этом красота спорта.

Мы люди. Случаются тяжёлые времена, но, если в тебе есть сила, ты поднимаешься, находишь что-то другое, потому мы и живы. Через два года «Милан» выиграл Лигу чемпионов, но уже без меня», — приводит Calciomercato слова Шевченко, сказанные в эфире «Инстаграма» с бывшим игроком «Интера» Кристианом Вьери.

В финале ЛЧ-2005 миланский клуб после первого тайма вел — 3:0, но во втором тайме «Ливерпуль» сравнял счёт и победил в серии пенальти. Шевченко не реализовал 11-метровый удар.

Кафу: это правда, что в 2005 году в перерыве финала ЛЧ «Милан» праздновал победу
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