«Ощущение, что меня травят». Кайл Уолкер заявил о преследовании журналистами

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер в своём «твиттере» отреагировал на материалы о себе в прессе.
«Кажется, я выдержал достаточно долгую паузу. В связи с последними публикациями обо мне и моей семье у меня не остаётся выбора, кроме как выступить публично. Недавно я прошёл через один из самых трудных периодов в своей жизни, за который несу полную ответственность. Однако сейчас возникает ощущение, что меня травят. Это больше не затрагивает только меня, теперь это сказывается на здоровье моей семьи и моих маленьких детей. У меня постоянное ощущение, что меня преследуют», — написал Уолкер.
В начале апреля сообщалось, что Уолкер, призывавший болельщиков оставаться дома в период пандемии коронавируса, вызвал на дом проституток. Сегодня стало известно, что 29-летний футболист нарушил самоизоляцию трижды за сутки.
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