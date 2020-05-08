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Кайл Уолкер нарушил самоизоляцию трижды за сутки

Кайл Уолкер нарушил самоизоляцию трижды за сутки
Футбол / Испания 0

Защитник английского «Манчестер Сити» Кайл Уолкер три раза в течение одних суток нарушил установленный в Великобритании из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции, сообщает The Sun.

6 мая Уокер покинул свой дом в Престбери (графство Чешир) и поехал в гости к сестре, которая устроила вечеринку в городе Ротерем. После этого Уолкер направился в Шеффилд, где посетил родителей. Вечером следующего дня игрок устроил велопрогулку вместе с другом.

Ранее Кайл Уолкер уже попадал в скандальную историю, связанную с нарушением самоизоляции — он призвал болельщиков «Сити» оставаться дома, но позднее стало известно, что за день до этого он приглашал к себе домой двух секс-работниц.

В Великобритании более 207 тысяч подтверждённых случаев COVID-19, 30 615 человек скончались.

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