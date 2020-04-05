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Уолкер, который призывал болельщиков соблюдать карантин, вызвал на дом проституток

Уолкер, который призывал болельщиков соблюдать карантин, вызвал на дом проституток
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер будет оштрафован за то, что пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина. Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что девушки прибыли в дом футболиста в Хейле (Англия) и провели там несколько часов за день до того, как Уолкер опубликовал на своих страницах в социальных сетях обращение к болельщикам. Футболист призывал фанатов соблюдать все установленные рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома. Уолкер пытался скрыть свою личность и представился другим именем, однако позже одна из девушек его узнала.

Позже Уолкер принёс извинения за проступок, однако всё равно будет оштрафован за игнорирование правил соблюдения социальной дистанции.

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