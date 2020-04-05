Уолкер, который призывал болельщиков соблюдать карантин, вызвал на дом проституток
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер будет оштрафован за то, что пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина. Об этом сообщает The Sun.
Сообщается, что девушки прибыли в дом футболиста в Хейле (Англия) и провели там несколько часов за день до того, как Уолкер опубликовал на своих страницах в социальных сетях обращение к болельщикам. Футболист призывал фанатов соблюдать все установленные рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома. Уолкер пытался скрыть свою личность и представился другим именем, однако позже одна из девушек его узнала.
Позже Уолкер принёс извинения за проступок, однако всё равно будет оштрафован за игнорирование правил соблюдения социальной дистанции.
Уолкер: болельщики отнесутся с пониманием, если сезон АПЛ доиграть не получится
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