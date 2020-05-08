Председателем совета директоров ЦСКА стал помощник президента РФ Максим Орешкин

Сегодня, 8 мая, состоялось заседание совета директоров московского ЦСКА, на котором был избран председатель совета, сообщается на официальном сайте клуба.

Председателем стал помощник президента Российской Федерации, член наблюдательного совета корпорации ВЭБ.РФ Максим Орешкин. Президент клуба Евгений Гинер был назначен его заместителем.

22 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ЦСКА и стала основным владельцем клуба.

В новый совет директоров клуба вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: Максим Орешкин, Игорь Краснов, Александр Чеботарёв и Александр Плутник. От АО ПФК ЦСКА в новый совет вошли Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.