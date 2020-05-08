Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент «Торпедо» оценила идею провести отдельный турнир за места в РПЛ

Президент «Торпедо» оценила идею провести отдельный турнир за места в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала информацию о том, что РФС рассматривает возможность проведения дополнительного турнира в случае досрочного завершения Российской Премьер-Лиги.

«Интересный формат. Если это будет единственным рассматриваемым вариантом с сохранением спортивного принципа, то мы его, конечно, поддержим», — сказала Еленцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Как ранее стало известно «Чемпионату», в случае досрочного завершения РПЛ РФС рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Предполагается, что участие в турнире примут четыре команды из РПЛ («Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов», «Ахмат») и четыре — из ФНЛ («Ротор», «Химки», «Чертаново», «Торпедо»).

«Ахмат», «Рубин» и ещё шесть клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020