Президент «Торпедо» оценила идею провести отдельный турнир за места в РПЛ

Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева прокомментировала информацию о том, что РФС рассматривает возможность проведения дополнительного турнира в случае досрочного завершения Российской Премьер-Лиги.

«Интересный формат. Если это будет единственным рассматриваемым вариантом с сохранением спортивного принципа, то мы его, конечно, поддержим», — сказала Еленцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Как ранее стало известно «Чемпионату», в случае досрочного завершения РПЛ РФС рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Предполагается, что участие в турнире примут четыре команды из РПЛ («Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов», «Ахмат») и четыре — из ФНЛ («Ротор», «Химки», «Чертаново», «Торпедо»).