«Ахмат», «Рубин» и ещё шесть клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», в случае досрочного завершения РПЛ, РФС рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.



Предполагается, что участие в турнире примут четыре команды из РПЛ — «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ахмат» — и четыре команды из ФНЛ — «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».



Встречи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за эпидемии коронавируса. Команды проведут друг с другом по одному или два матча, лучшие четыре клуба в следующем сезоне будут выступать в РПЛ.



При этом рассматриваются и другие форматы турнира.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса.