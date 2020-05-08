Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ахмат», «Рубин» и ещё шесть клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ

«Ахмат», «Рубин» и ещё шесть клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», в случае досрочного завершения РПЛ, РФС рассматривает вариант проведения дополнительного турнира за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

Предполагается, что участие в турнире примут четыре команды из РПЛ — «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ахмат» — и четыре команды из ФНЛ — «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».

Встречи планируется проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за эпидемии коронавируса. Команды проведут друг с другом по одному или два матча, лучшие четыре клуба в следующем сезоне будут выступать в РПЛ.

При этом рассматриваются и другие форматы турнира.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса.

Турнирная таблица РПЛ
Решение об отмене стыковых матчей за выход в РПЛ ещё не принято
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020