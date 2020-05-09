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«Хетафе» продлит болельщикам абонементы на следующий сезон в связи с коронавирусом

«Хетафе» продлит болельщикам абонементы на следующий сезон в связи с коронавирусом
Футбол / Италия 0

Клуб чемпионата Испании «Хетафе» объявил на официальном сайте, что продлит действующие абонементы для болельщиков на следующий сезон.

«Мы информируем всех наших болельщиков, что в качестве меры поддержки болельщиков клуба руководство приняло решение продлить срок действия абонементов на сезон-2020/2021, исключением являются матчи Кубка Испании и иных европейских турниров.

С помощью этой меры «Хетафе» хочет компенсировать расходы на приобретение абонементов поклонниками клуба и поблагодарить их за поддержку, оказанную клубу в эти трудные времена», — сообщается в официальном пресс-релизе.

По состоянию на 8 мая Испания является второй страной в мире по количеству зафиксированных случаев заражения – 221 тыс. Зарегистрировано 76 тыс. смертей. При этом излечилось 128 тыс. человек.

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