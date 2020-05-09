Лидер «Танцующих гробовщиков»: пригласил бы к нам Месси, Роналду и Роналдиньо
Бенджамин Айду, лидер «Танцующих гробовщиков» из Ганы, ставших героями популярного мема, рассказал, кого из футболистов хотел бы пригласить танцевать с его командой.
«Пригласил бы Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роналдиньо. Это три моих любимых игрока, и я бы позвал их потанцевать с нами. Люблю Роналду за индивидуальность, образ жизни. Месси — мой любимый футболист, а Роналдиньо всегда улыбается. Они мне нравятся, и я хотел бы танцевать и играть с ними», — приводит слова Айду Marca.
Напомним, суть мема состоит в том, что, когда герой видео терпит неудачу, подставляется фрагмент с носильщиками гроба, которые танцуют. Оригинальный ролик с гробовщиками — это запись похоронной церемонии в Гане.
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