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Лидер «Танцующих гробовщиков»: пригласил бы к нам Месси, Роналду и Роналдиньо

Лидер «Танцующих гробовщиков»: пригласил бы к нам Месси, Роналду и Роналдиньо
Футбол / Испания 0

Бенджамин Айду, лидер «Танцующих гробовщиков» из Ганы, ставших героями популярного мема, рассказал, кого из футболистов хотел бы пригласить танцевать с его командой.

«Пригласил бы Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роналдиньо. Это три моих любимых игрока, и я бы позвал их потанцевать с нами. Люблю Роналду за индивидуальность, образ жизни. Месси — мой любимый футболист, а Роналдиньо всегда улыбается. Они мне нравятся, и я хотел бы танцевать и играть с ними», — приводит слова Айду Marca.

Напомним, суть мема состоит в том, что, когда герой видео терпит неудачу, подставляется фрагмент с носильщиками гроба, которые танцуют. Оригинальный ролик с гробовщиками — это запись похоронной церемонии в Гане.

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