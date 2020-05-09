Экс-игрок «Спартака» Вукоевич обвиняется в угрозах убить жену, её сестру и мать

Бывший полузащитник сборной Хорватии и московского «Спартака» Огнен Вукоевич задержан полицией Загреба. Как сообщает Telegram, хорват обвиняется в угрозах расправы семье — жене, её сестре и матери.



В четверг, 7 мая, Вукоевич якобы в состоянии алкогольного опьянения пришёл домой и начал угрожать родственникам. Огнен задержан полицией, ждёт допроса и последующего решения суда. В его доме был проведён обыск.



С 2017 года Вукоевич работает селекционером киевского «Динамо», в составе которого выступал с 2008 по 2015 год. За московский «Спартак» выступал во второй половине сезона-2012/2013.

Во время чемпионата мира в России Вукоевич оказался в центре скандала из-за видео, снятого в раздевалке сборной Хорватии после победы над командой России в 1/4 финала соревнований.