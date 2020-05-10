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19-летний игрок «Аталанты» борется за жизнь после перенесённой аневризмы мозга

19-летний игрок «Аталанты» борется за жизнь после перенесённой аневризмы мозга
Футбол / Италия 0

Футболист «Аталанты» Андреа Ринальди борется за жизнь после перенесённой аневризмы мозга, сообщает Football Italia.

По информации источника, накануне 19-летний игрок был госпитализирован и помещён в реанимационное отделение в больнице в Варесе. Состояние Ринальди оценивается как крайне тяжёлое.

В нынешнем сезоне Ринальди выступал в составе клуба Серии D «Леньяно» на правах аренды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Италии. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 280 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 млн человек.

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