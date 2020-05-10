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Маркизио призвал возобновить сезон в чемпионате Италии

Маркизио призвал возобновить сезон в чемпионате Италии
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио призвал возобновить сезон в чемпионате Италии.

«Сейчас футбол находится во власти сложившейся ситуации точно так же, как и любая другая профессия. Однако мы не должны забывать, что футбол является одной из десяти ведущих отраслей в этой стране. Футбол делает важный финансовый вклад и обеспечивает работой большое число людей.

Надеюсь, скоро футбол вернётся, я оптимист. Люблю футбол и искренне скучаю по нему. Читал, что в руководстве ведутся споры о риске заражения, но не хочу, чтобы люди ждали, когда риск полностью исчезнет, потому что это невозможно в таком контактном спорте, как футбол. Мы должны структурировать свою деятельность, чтобы свести риск к минимуму. Если будем ждать, когда он исчезнет, то больше никогда не будем играть», — приводит слова Маркизио Tuttosport.

В Италии сообщили, что некоторые клубы Серии А не платят зарплату футболистам с января
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