Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио призвал возобновить сезон в чемпионате Италии.
«Сейчас футбол находится во власти сложившейся ситуации точно так же, как и любая другая профессия. Однако мы не должны забывать, что футбол является одной из десяти ведущих отраслей в этой стране. Футбол делает важный финансовый вклад и обеспечивает работой большое число людей.
Надеюсь, скоро футбол вернётся, я оптимист. Люблю футбол и искренне скучаю по нему. Читал, что в руководстве ведутся споры о риске заражения, но не хочу, чтобы люди ждали, когда риск полностью исчезнет, потому что это невозможно в таком контактном спорте, как футбол. Мы должны структурировать свою деятельность, чтобы свести риск к минимуму. Если будем ждать, когда он исчезнет, то больше никогда не будем играть», — приводит слова Маркизио Tuttosport.
- 10 мая 2020
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