Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио призвал возобновить сезон в чемпионате Италии.



«Сейчас футбол находится во власти сложившейся ситуации точно так же, как и любая другая профессия. Однако мы не должны забывать, что футбол является одной из десяти ведущих отраслей в этой стране. Футбол делает важный финансовый вклад и обеспечивает работой большое число людей.



Надеюсь, скоро футбол вернётся, я оптимист. Люблю футбол и искренне скучаю по нему. Читал, что в руководстве ведутся споры о риске заражения, но не хочу, чтобы люди ждали, когда риск полностью исчезнет, потому что это невозможно в таком контактном спорте, как футбол. Мы должны структурировать свою деятельность, чтобы свести риск к минимуму. Если будем ждать, когда он исчезнет, то больше никогда не будем играть», — приводит слова Маркизио Tuttosport.

В Италии сообщили, что некоторые клубы Серии А не платят зарплату футболистам с января