Компани: ван Дейк — лучший защитник в истории английской Премьер-лиги
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, выступающий за «Андерлехт», рассказал, кого из игроков считает лучшим защитником в истории английской Премьер-лиги.
«Выбрал бы Вирджила ван Дейка. Да, странный выбор — он играет в Англии не так долго, как Терри или Фердинанд. Эти парни провели в АПЛ много времени. Но ван Дейк достиг вершины. Защитник оказывает огромное влияние на команду, объединяет коллектив. А „Ливерпуль“ после прихода ван Дейка стал совершенно другой командой. Из-за этого и считаю его лучшим защитником в истории АПЛ», — приводит слова Компани Give me Sport.
Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Защитник играл в «Саутгемптоне», «Селтике» и «Гронингене».
Ван Дейк: сложно жить без футбола. Понимаю, насколько тяжело игрокам завершать карьеру
Читайте также
- 10 мая 2020
-
16:52
-
16:31
-
16:22
-
15:58
-
15:56
-
15:39
-
15:33
-
15:03
-
14:55
-
14:47
-
14:25
-
14:22
-
14:05
-
13:42
-
13:41
-
13:20
-
13:16
-
12:48
-
12:44
-
12:20
-
12:18
-
12:07
-
12:01
-
11:45
-
11:33
-
11:32
-
11:15
-
11:13
-
10:50
-
10:50
-
10:41
-
10:29
-
09:52
-
09:41
-
09:31
Партнерский контент