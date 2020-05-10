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Компани: ван Дейк — лучший защитник в истории английской Премьер-лиги

Компани: ван Дейк — лучший защитник в истории английской Премьер-лиги
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, выступающий за «Андерлехт», рассказал, кого из игроков считает лучшим защитником в истории английской Премьер-лиги.

«Выбрал бы Вирджила ван Дейка. Да, странный выбор — он играет в Англии не так долго, как Терри или Фердинанд. Эти парни провели в АПЛ много времени. Но ван Дейк достиг вершины. Защитник оказывает огромное влияние на команду, объединяет коллектив. А „Ливерпуль“ после прихода ван Дейка стал совершенно другой командой. Из-за этого и считаю его лучшим защитником в истории АПЛ», — приводит слова Компани Give me Sport.

Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Защитник играл в «Саутгемптоне», «Селтике» и «Гронингене».

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