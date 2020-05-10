Р. Сигурдссон: Карпин — перфекционист, прекрасный тактик и очень хороший человек

Экс-защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон, ныне выступающий за «Копенгаген», поделился мнением о главном тренере ростовчан Валерии Карпине.

«Очень трудно подобрать правильные слова, чтобы описать Карпина. Он перфекционист и может долго разбирать какие-то недочёты. Грубые ошибки могут быть у каждого, но если ты допускаешь много мелких помарок – это ужасно, потому что тогда у тебя проблема в концентрации. Думаю, Карпин был прав, когда тратил много времени на разбор тех моментов, которые многим игрокам кажутся незначительными.

Со временем все эти мелочи стали понятны, и команда перестала много пропускать. Карпин – прекрасный тактик. Он всегда относился ко мне с уважением и добротой, я это реально ощущал. Я точно могу назвать Карпина очень хорошим человеком", — приводит слова Сигурдссона пресс-служба РПЛ.

Сигурдссон выступал за «Ростов» с 2018 по 2020 год. В нынешнем сезоне 33-летний исландец принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку.