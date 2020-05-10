Р. Сигурдссон: Гацкан – настоящий воин, но лидером «Ростова» был Паршивлюк

Экс-защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон, ныне выступающий за «Копенгаген», поделился мнением о бывших одноклубниках.

«Когда я пришёл в команду, капитаном был Гацкан, а вице-капитаном – Калачёв. Они были зрелыми игроками и нашими лидерами. Гацкан – фантастический человек, но тихий, много не говорит. Зато когда он надевает бутсы, лучше быть осторожным: на поле Гацкан – настоящий воин.

Тем не менее настоящим лидером команды был Паршивлюк, он всегда был готов помочь за пределами поля. Если были какие-то проблемы, Сергей не стеснялся их обсудить с нами. Я очень его уважаю: он отлично говорил на английском, был приветлив ко мне и помогал во всём. Для меня именно Паршивлюк был лидером.

Калачёв, хоть и был вице-капитаном, играл не очень много, потому что часто получал травмы. Помимо Гацкана повязку носили Паршивлюк и Ингасон. На тот момент было не догадаться, кто будет следующим капитаном, потому что им назначали одного из этой тройки. Однако затем Ингасон и Паршивлюк покинули клуб, Калачёв завершил карьеру, а вице-капитаном стал я", — приводит слова Сигурдссона пресс-служба РПЛ.

Сигурдссон выступал за «Ростов» с 2018 по 2020 год. В нынешнем сезоне 33-летний исландец принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку.