У игрока «Минска» — подозрение на коронавирус. Тренировка команды отменена

Один из игроков ФК «Минск» мог заболеть коронавирусом, сообщает By.tribuna.com.
У футболиста подозрение на COVID-19, спортсмен ожидает результаты теста. Игрок уже не присутствовал в заявке «Минска» на матч с «Городеей». Тренировка «Минска», запланированная на 11 мая, отменена.
9 мая бюро исполкома Ассоциации белорусской федерации футбола приняло решение о переносе матча 4-го тура первой лиги страны «Гомель» — «Арсенал» (Дзержинск) на более поздний срок. Встреча должна была состояться завтра, 10 мая, на стадионе «Центральный» в Гомеле. Решение о переносе было принято из-за того, что у одного из футболистов дзержинского «Арсенала» подозрение на заражение коронавирусной инфекцией.
Чемпионат Беларуси продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. На стадионах установлены дополнительные точки с антисептиком, на входах зрителям измеряют температуру тела, на трибунах применяется рассадка зрителей в шахматном порядке.
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