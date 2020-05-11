Пике: было бы некрасиво выиграть чемпионат, не доиграв его

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал возможное возобновление сезона в Примере с 12 июня.
«Нас очень хорошо обо всём проинформировали. Конечно, лучше тренироваться в группе. Хавьер Тебас очень много времени посвятил составлению протокола. Очень многие люди боятся, поэтому очень важно строго следовать ему.
Я понимаю интерес Примеры к тому, чтобы завершить сезон, потому что на кону стоит многое. Несмотря на то, что мы лидируем в чемпионате, было бы некрасиво победить подобным образом. Мы долгое время не тренировались, поэтому риск получить травму велик. И нам не помешало бы несколько дополнительных дней для тренировок», — приводит слова Пике Marca.
Ранее в испанской прессе появилась информация о том, что руководство Примеры намерено с 12 июня возобновить сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса.
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