Пике: было бы некрасиво выиграть чемпионат, не доиграв его

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал возможное возобновление сезона в Примере с 12 июня.



«Нас очень хорошо обо всём проинформировали. Конечно, лучше тренироваться в группе. Хавьер Тебас очень много времени посвятил составлению протокола. Очень многие люди боятся, поэтому очень важно строго следовать ему.



Я понимаю интерес Примеры к тому, чтобы завершить сезон, потому что на кону стоит многое. Несмотря на то, что мы лидируем в чемпионате, было бы некрасиво победить подобным образом. Мы долгое время не тренировались, поэтому риск получить травму велик. И нам не помешало бы несколько дополнительных дней для тренировок», — приводит слова Пике Marca.



Ранее в испанской прессе появилась информация о том, что руководство Примеры намерено с 12 июня возобновить сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

Ла Лига сообщила клубам о возобновлении сезона 12 июня