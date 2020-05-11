Ла Лига сообщила клубам о возобновлении сезона 12 июня
Руководство испанской Ла Лиги сообщило клубам, участвующим в чемпионате, что сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, может быть возобновлён 12 июня, сообщает AS.
Планируется, что чемпионат Испании доиграют в течение двух первых летних месяцев, чтобы к августу, когда УЕФА хочет доиграть еврокубки, команды были к ним готовы. Резервная дата — 19 июня, выбранная на случай, если эпидемиологическая ситуация в стране потребует корректировки.
Игры планируется проводить по пятницам, субботам и воскресеньям, чтобы завершить чемпионат в кратчайшие сроки.
Розыгрыш испанского первенства был прерван в начале марта, на данный момент сыграно 27 туров. С 58 очками лидирует «Барселона», опережая мадридский «Реал» на два очка.
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