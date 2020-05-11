Петр Чех: от поражения в Москве разрывалось сердце. Это было похоже на матч с «Барселоной»

Бывший вратарь лондонского «Челси» Петр Чех рассказал о противостоянии с каталонской «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2008/2009 (0:0, 1:1).

«Мы проиграли в полуфинале «Барселоне» в Лиге чемпионов из-за некомпетентного судейства. Казалось невероятным, что мы принимали участие в таком матче. Смириться было очень тяжело, но в то же время мы убедились, что можем конкурировать с сильнейшими клубами в мире», — приводит слова Чеха пресс-служба «Челси».

Экс-голкипер вспомнил также о поражении в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2007/2008 (1:1, 5:6 по пенальти).

«От поражения в Москве разрывалось сердце. Этот матч был сродни матчу с «Барселоной». Печальный опыт даёт тебе силу, если правильно оцениваешь ситуацию. Побеждать проще, но именно умение преодолевать сложности и забывать о неудачах закаляет тебя как профессионала», — сказал Петр.