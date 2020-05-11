«Реал» намерен сократить оклады игроков на 30 процентов. Больше всех потеряют Бэйл и Рамос

Мадридский «Реал» может в скором времени серьёзно сократить зарплатную ведомость футболистов.
Как сообщает AS, руководство «сливочных» намерено в следующем сезоне уменьшить оклады игрокам первой и второй команд, а также членам тренерских штабов на 30%. Этот шаг коснётся и самих боссов. Зарплаты других работников клуба, которых суммарно больше 800 человек, не изменятся.
В настоящее время «Реал» тратит на зарплаты футболистов главной команды € 283 млн в год. Снижение окладов на 30% позволит сохранить € 85 млн, а с учётом сокращения зарплат тренеров и игроков второй команды эта сумма достигнет € 100 млн.
Так как в процентном соотношении сокращение затронет всех футболистов одинаково, по деньгам больше всех потеряют самые высокооплачиваемые футболисты «Королевского клуба» – защитник Серхио Рамос и нападающий Гарет Бэйл. Испанец и валлиец сейчас получают по € 14,5 млн за сезон, а после изменений потеряют по € 4,3 млн и будут зарабатывать по € 10 млн.
Ранее сообщалось, что сократить зарплатную ведомость намерен и другой гранд испанского футбола – «Барселона».
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