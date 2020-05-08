«Барселона» намерена снизить зарплатную ведомость на € 230 млн

«Барселона» будет вынуждена серьёзно сократить бюджет в связи с паузой из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает AS, общий бюджет клуба на следующий сезон по сравнению с началом нынешнего уменьшится на € 297 млн – с € 1047 млн до € 750 млн. Также каталонцы намерены серьёзно сократить зарплатную ведомость. Если в этом сезоне на оклады уходит 65 процентов от общей суммы (€ 680 млн), то в следующей кампании процентный показатель может уменьшиться до 60, что составит € 450 млн. Таким образом, сокращение средств на зарплаты может достичь € 230 млн.
При этом неясно, как «Барселона» осуществит свои планы. Если с футболистами не удастся договориться о снижении окладов, то клуб не сможет сделать это в одностороннем порядке, поскольку у тех действуют контракты.
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