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Миралем Пьянич отказал «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» ради перехода в «Барселону»

Миралем Пьянич отказал «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» ради перехода в «Барселону»
Футбол / Англия 0

Полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич намерен продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Sport.es, получив предложение от «сине-гранатовых», 30-летний боснийский футболист отказался от перехода в «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». В настоящее время Миралем ожидает договорённости между каталонцами и «бьянконери».

Ранее сообщалось, что Пьянич дал согласие на переход в «Барселону» в летнее трансферное окно и даже согласовал условия контракта. По информации СМИ, наиболее вероятным форматом сделки на фоне кризиса из-за паузы является обмен.

Пьянич защищает цвета «Ювентуса» с 2016 года, а до этого выступал за «Рому», «Лион» и «Метц». В сборную Боснии и Герцеговины Миралем вызывается с 2008 года.

Миралем Пьянич согласовал условия контракта с «Барселоной»
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