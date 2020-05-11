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Жена Кокорина поделилась новыми фото с сыном

Жена Кокорина поделилась новыми фото с сыном
Футбол / РПЛ 0

Дарья Валитова, жена нападающего «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три фотографии с сыном Майклом.

«Сын», — написала девушка.

Александр и Дарья состоят в отношениях с 2014 года. Их сын Майкл появился на свет 4 июня 2017 года.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (во всех — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (одного — с пенальти). Зимой Кокорин перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. В Европе приостановлены все турниры, кроме первенства Беларуси.

Жена Кокорина поделилась новым фото в блузке с вырезом
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