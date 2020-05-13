Фанаты «Торино» выступили против возобновления сезона Серии A

Болельщики «Торино» выступают против возобновления сезона в чемпионате Италии, сообщает Daily Mail.

По данным источника, фанаты разместили баннера с призывами не возобновлять текущий сезон Серии A.

«Настоящий вирус, который нужно искоренить, — это вы, кто хочет вернуться к игре». «Тысячи смертей в каждом городе, но вы думаете о возобновлении Серии A», — было написано на баннерах.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 4,2 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 290 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,4 тыс. В Италии на данный момент зафиксировано более 221 тыс. случаев заражения.