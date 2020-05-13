Мартин Якубко: раньше в РПЛ играли более сильные футболисты

Словацкий форвард Мартин Якубко, выступавший в Российской Премьер-Лиге за «Сатурн», «Химки», «Москву», «Динамо» и «Амкар», оценил нынешний уровень чемпионата.

«Я не хочу быть тем, кто критикует российский футбол. По-моему, нельзя сказать, что уровень упал очень сильно. Это не так. Но раньше играли более сильные футболисты. Наверное, это связано с тем, что у многих клубов финансовые проблемы. Чтобы затащить сильного игрока в РПЛ, ему нужно дать хорошие деньги. Кроме того, сами россияне не уезжают за границу. В топовых чемпионатах им никогда не заплатят такие деньги, какие они получают в России за такой футбол», — приводят слова Якубко «Известия».



Мартин Якубко впервые оказался в РПЛ зимой 2006 года, перейдя в раменский «Сатурн» из словацкого клуба «Банска-Бистрица» за € 350 тыс. C тех пор он провёл в России около 6 лет и сменил 5 клубов. В общей сложности Якубко принял участие в 157 матчах в РПЛ и Кубка России, в которых отметился 25 забитыми мячами и 14 результативными передачами.