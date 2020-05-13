В Швеции игроки не будут проходить тестирование на коронавирус перед матчами

Руководство шведской лиги отказалось от идеи обязательного тестирования игроков перед матчами, сообщает Associated Press.

Игроки будут сдавать опросные листы с оценкой собственного самочувствия и отправлять их на почту клубным докторам не менее чем за два часа до тренировочного занятия или прибытия на игру. Именно клубный врач будет принимать решение о допуске игрока к матчу.



Ожидается, что на этой неделе власти решат, могут ли две лучшие шведские лиги стартовать в следующем месяце. Они надеются начать матчи 14 июня, более чем через два месяца после первоначально запланированной даты старта.



По данным на 12 мая, в Швеции выявлено 27 тыс. случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано 3313 смертей. При этом из числа заразившихся излечился 4971 человек.