В Швеции игроки не будут проходить тестирование на коронавирус перед матчами

Руководство шведской лиги отказалось от идеи обязательного тестирования игроков перед матчами, сообщает Associated Press.
Игроки будут сдавать опросные листы с оценкой собственного самочувствия и отправлять их на почту клубным докторам не менее чем за два часа до тренировочного занятия или прибытия на игру. Именно клубный врач будет принимать решение о допуске игрока к матчу.
Ожидается, что на этой неделе власти решат, могут ли две лучшие шведские лиги стартовать в следующем месяце. Они надеются начать матчи 14 июня, более чем через два месяца после первоначально запланированной даты старта.
По данным на 12 мая, в Швеции выявлено 27 тыс. случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано 3313 смертей. При этом из числа заразившихся излечился 4971 человек.
- 13 мая 2020
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