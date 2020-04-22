Новый сезон чемпионата Швеции планируется начать 14 июня со зрителями на стадионах

Руководство высшей футбольной лиги Швеции объявило о планах начать новый сезон 14 июня со зрителями на стадионах, сообщает The Guardian.
Организация во вторник, 21 апреля, провело видеоконференцию с менеджерами клубов высшего и второго по силе дивизионов шведского футбола и все 32 клуба одобрили дату 14 июня. Изначально планируется проводить матчи со зрителями, однако данное решение будет зависеть от распространения коронавируса в Швеции и непосредственно от указаний властей. Расписание матчей будет составлено с учётом изменений в международном календаре.
По данным на 21 апреля, в Швеции зафиксировано более 15 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции. Скончались 1765 человек, а выздоровели – 550.
Рекомендуем ознакомиться с видео, на котором звёзды футбола рассказывают, как бороться с коронавирусом.
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